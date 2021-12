UniRsm: studentessa progetta nuovo parco di Domagnano

Un progetto per la riqualificazione del parco di Domagnano, che si estende su oltre 350 ettari fra la piazza principale e il campo da calcio, vicino alle scuole elementari, è stato presentato venerdì scorso da una studentessa dell’Università degli Studi di San Marino: prevede anche una pista per mountain bike, giochi per bambini, un percorso vita, un nuovo marciapiede, lampioni a led e panchine smart con pannelli fotovoltaici per ricaricare dispositivi come tablet e telefonini. E' la tesi di laurea di Nicole Benedettini, che ha concluso il percorso triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio. La Giunta di Domagnano ha collaborato all’iniziativa, partita da un’analisi delle esigenze legate allo stato attuale della pineta, definito “di degrado”.







Nella tesi, coordinata dal docente Michele Bacciocchi, viene proposta inoltre un’analisi sulle piante presenti, principalmente pini suscettibili alle infestazioni e ulivi, ipotizzando l’arrivo di nuovi “alberi autoctoni quali l’Orniello, il Frassino maggiore e l’Acero campestre”. “Il risultato - ha commentato il direttore del corso di laurea, Angelo Marcello Tarantino - è importante perché nato dalla collaborazione dell'Ateneo con le istituzioni pubbliche e finalizzato allo studio di concrete esigenze della comunità sammarinese”. Nella sede del Wtc anche altri otto i laureati: oltre agli iscritti al percorso triennale professionalizzante in Costruzioni e Gestione del Territorio, coinvolti gli studenti di Ingegneria Civile.