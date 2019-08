Valentina Giannella presenta il libro: "Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione quella verde, quella dei ragazzi di tutto il mondo"

Continua la 27esima edizione di: "Cervia, la spiaggia ama il libro", la rassegna letteraria ormai diventata punto di riferimento culturale dell'estate. Questa sera, alle 18:00, al Bagno Pineta numero 120/120bis di Pinarella, la scrittrice e giornalista Valentina Giannella presenta il suo libro: "Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione quella verde, quella dei ragazzi di tutto il mondo".

Questo libro ha come principale obiettivo quello di raccontare chi è veramente Greta Thunberg, la ragazza che ha portato in piazza, un venerdì mattina, quasi due milioni di coetanei da Sydney a San Francisco; quali sono i punti principali del suo pensiero e i fatti gravissimi e allarmanti, ma scientificamente provati, su cui si basa la sua protesta e quella di milioni di persone nel mondo. Cosa sono i #FridaysForFuture e quali sono le modalità e gli obiettivi condivisi. Come dovremmo tutti imparare a reagire allo scetticismo generale, con preparazione e determinazione e quali sono i valori della nuova Green Nation: scienza, giustizia, impegno. Perché dobbiamo cominciare, tutti, a credere nella scienza.