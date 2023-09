Valorizzazione del patrimonio artistico: inaugurata scultura di Mitoraj, in mostra a Palazzo

Nel servizio l'intervista a Paolo Rondelli (direttore Istituti Culturali) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura)

Da oggi una delle più famose sculture di Igor Mitoraj potrà essere ammirata da sammarinesi e visitatori: “Testa Addormentata” è il titolo dell'opera svelata, a Palazzo Pubblico, dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Un momento simbolico di valorizzazione della cultura: originariamente nel patrimonio di Cassa di Risparmio, è ora di proprietà statale e sarà in esposta proprio a Palazzo.

Per la loro poetica e tipologia artistica, spiega Paolo Rondelli, direttore degli Istituti Culturali, opere come questa "richiamano un senso di storia antica che l'arte si porta dietro anche nella modernità". Significativa la storia personale di Mitoraj: artista franco-polacco i cui genitori si portavano dentro il dramma di Auschwitz, come ricordato da Rondelli, e che si innamorò del marmo durante un viaggio in Italia. Nel ringraziare la Reggenza per la condivisione di un percorso di valorizzazione dei beni culturali, il segretario di Stato all'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi, annuncia l'arrivo di mostre con il patrimonio della Repubblica in esposizione.

