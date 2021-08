Verso l'inaugurazione del Fellini Museum, uno spazio di creatività dedicato al regista riminese

Non un semplice omaggio, ma la celebrazione del lascito artistico di quello che fu uno dei più illustri registri della storia cinematografica. Questo è il Fellini Museum, un polo museale diffuso per celebrare Federico Fellini nella sua città natale. Un percorso artistico che si dipana nel centro storico di Rimini, toccando spazi interni ed esterni. Tre i punti cardine. Castel Sismondo, all'interno del quale sarà possibile immergersi nel mondo dell'artista attraverso foto, oggetti e memorie. Palazzo del Fulgor, che ospita il leggendario cinema immortalato in "Amarcord". E Piazza Malatesta a fare da anello di congiunzione, con al centro una grande panca circolare che ricorda il finale di "8 e mezzo".

Diffusi in questo grande spazio i richiami ai film di Fellini, come la scultura a forma di rinoceronte nel retro del Fulgor omaggio alla pellicola "E la nave va" o la fontana davanti al Castello Malatestiano. L'inaugurazione del Fellini Museum è prevista per il 19 agosto, anche se non tutte le strutture celebrative saranno terminate per quella data, come il bosco urbano per ricordare la Valmarecchia raccontata da Tonino Guerra che con Fellini aveva un legame speciale. Previsti poi concerti, mostre e spettacoli che si estenderanno per tutto il 2021. Il progetto, parte di una più grande azione di valorizzazione della città, vuole esaltare l'eredità culturale del visionario regista riminese.