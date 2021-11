Vittorio Sgarbi a Rimini per vedere da vicino la Croce Di Mercatello di Giovanni Da Rimini

“Complimenti, avete fatto proprio un buon lavoro. Bravi”: con queste parole nella serata di ieri, lo storico dell'arte Vittorio Sgarbi ha chiuso la sua visita alla mostra L’Oro di Giovanni. Sgarbi ha colto l'occasione per vedere da vicino l’unica opera firmata da Giovanni da Rimini, capostipite della scuola pittorica del Trecento Riminese: accompagnato dal curatore Alessandro Giovanardi, lo storico dell’arte s’è soffermato a lungo sulle croci del Maestro riminese e, in particolar modo, su quella di Mercatello sul Metauro, restaurata in occasione della mostra, compiacendosi della possibilità di vederle così da vicino. Grande apprezzamento da parte di tutti i visitatori per la possibilità di vedere la Croce a 86 anni dall’ultima sua esposizione a Rimini.