Vivere dentro un fumetto italiano

Una generazione anni 80 di autori di comics tutta italiana che ha cambiato anche attraverso i social e i nuovi media il modo di guardare al mondo della letteratura fumettistica. 7 artisti visti dal regista di “LOCKDOWN 2020. l'Italia invisibile” realizzato in VR”, OMAR RASHID, in un nuovo progetto con al centro il fenomeno multimediale più popolare e di tendenza oggi: ZEROCALCARE. Vite e fatiche di gente che fa della quotidianità il momento creativo tra studio, casa e fumetteria. Un panorama culturale in continua evoluzione che sta aprendo nuovi orizzonti. RASHID ha capito dove guardare e come indagare i vissuti di chi scrive e disegna figure e personaggi con gli occhi della matita usando la cinepresa e il video in intervista colorando il bianco e nero solo dopo aver incontrato le persone.