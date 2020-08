Ampliamento Alutitan: il progetto, assicura Fiorenzo Rivelli, continua

Nel video l'intervista a Fiorenzo Rivelli

“Causa covid il cantiere è stato sospeso; abbiamo chiesto – afferma l'Amministratore di Alutitan - una proroga di un anno per poter ripartire. Se il Covid sta buono quest'inverno noi partiamo; se continua a fare quello che ha fatto siamo costretti ad aspettare la prossima primavera”. Il progetto insomma continua, per Fiorenzo Rivelli. La convenzione ratificata nel corso della precedente legislatura prevedeva, per l'ampliamento dell'azienda di Chiesanuova, l'accesso al credito agevolato; con un investimento importante da parte dell'azienda e 40 assunzioni in 4 anni. Sinergia che prosegue con l'attuale Esecutivo, assicura l'amministratore di Alutitan. E invariato, rimarca, è l'impegno dell'azienda.

Nel servizio l'intervista a Fiorenzo Rivelli - Amministratore Alutitan