Federazione Industria Usl: sul tavolo del direttivo, rinnovo contrattuale, decreto ICEE e bonus famiglie

Al centro del direttivo della Federazione Industria Usl in particolare il rinnovo del contratto di settore alla luce dell'apertura ufficiale a gennaio del tavolo di negoziazione. Chiesto il recupero del potere d'acquisto dei lavoratori “per mitigare il più possibile la fiammata inflazionistica dello scorso biennio”. Sul tavolo anche i recenti Decreti riguardanti l'ICEE, favorevoli nel merito ma non sul metodo, e il bonus straordinario per i nuclei familiari, sul quale sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla sua efficacia nel compensare gli effetti inflazionistici e demografici. Solidarietà infine ai colleghi dell'Alluminio Sammarinese, accogliendo con favore l'ottenimento della procedura di moratoria.