Finanze: San Marino si colloca tra le migliori valutazioni dei Paesi Moneyval e a livello mondiale

Soddisfatta la Segreteria Finanze per il nuovo rapporto Moneyval: "Questo ciclo di valutazione (cd. “5° round”) si è basato non solo sulla conformità della legislazione sammarinese alle 40 raccomandazioni GAFI ma soprattutto sull’efficacia del sistema sammarinese nella pratica della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, efficacia valutata con riferimento alle attività ed ai risultati conseguiti dalle principali istituzioni e uffici sammarinesi coinvolti, nonché con riferimento alle varie categorie di soggetti designati e di alcune organizzazioni no-profit". In particolare - Prosegue Palazzo Begni - emerge che San Marino ha raggiunto importanti risultati in questi ultimi anni nell’ambito della collaborazione nazionale ed internazionale, in termini di sequestri e confische, nella valutazione dei rischi nazionali nonché nell’ambito dell’intelligence finanziaria e del contrasto al finanziamento del terrorismo. La valutazione di San Marino si colloca tra le migliori valutazioni dei Paesi membri del Comitato MONEYVAL e una delle migliori a livello mondiale con specifico riferimento all’efficacia della collaborazione internazionale prestata e richiesta. Infatti la Repubblica risulta tra i pochissimi Paesi ad oggi valutati dalla comunità internazionale (circa 110 paesi, inclusi i Paesi membri del GAFI) ad avere ottenuto il rating più alto nella cooperazione internazionale, unico tra i Paesi MONEYVAL.









Sul fronte raccomandazioni e richieste di intervento, assicura il Governo, "la Repubblica le considererà nel più breve tempo possibile visti gli obblighi di rendicontazione in “follow up” cui deve sottoporsi". Da anni San Marino è stata impegnata in un percorso di allineamento agli standard internazionali, è tuttora coinvolta nel recepire la normativa dell’Unione europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

Oggi, tutti questi sforzi sono ampiamente riconosciuti dagli Organismi internazionali. Un risultato che "è un ottimo viatico anche per futuri investimenti caratterizzati da liceità e trasparenza".