Imprenditori Sammarinesi: "Proposte economiche insufficienti"

Perplessità sul nuovo decreto e le proposte economiche avanzate da parte del movimento Imprenditori Sammarinesi. “Consapevoli dello sforzo che i legislatori hanno fatto per dare risposte concrete, - scrivono - ci vediamo, purtroppo, costretti a ritenere le misure considerevolmente insufficienti alle necessità immediate degli imprenditori. Vista la fiducia accordataci da oltre 400 aziende, - continua la nota - siamo al lavoro per predisporre una nuova comunicazione da consegnare direttamente ai Segretari di Stato con suggerimenti e proposte dettagliate, già anticipati nelle precedenti comunicazioni”. Il movimento rinnova pertanto la richiesta di un incontro congiunto con i Segretari di Stato Finanze, Lavoro ed Industria.