Imprenditori sammarinesi ritengono insufficienti le misure del decreto

Il Movimento Imprenditori Sammarinesi, visto il decreto legge n. 63-2020 licenziato in giornata odierna, vuole manifestare, molte perplessità sulle proposte economiche avanzate. Consapevoli dello sforzo che i legislatori hanno fatto per dare risposte concrete, ci vediamo, purtroppo, costretti a ritenere le misure considerevolmente insufficienti alle necessità immediate degli imprenditori. Vista la fiducia accordataci da oltre 400 aziende, siamo al lavoro per predisporre una nuova comunicazione da consegnare direttamente ai Segretari di Stato con suggerimenti e proposte dettagliate, già anticipati nelle precedenti comunicazioni. Avanziamo nuovamente la richiesta di incontro congiunto con gli ill.Mi Segretari di Stato Finanze, Lavoro ed Industria per un confronto produttivo e costruttivo, volto esclusivamente al bene comune del nostro Stato.

Imprenditori Sammarinesi