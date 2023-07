Mutui e caro vita: le associazioni consumatori chiedono misure urgenti

le interviste a Mirko Battazza, Francesca Busignani e Emanuel Santolini

Dopo il confronto tra il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, Associazione bancaria sammarinese e Associazioni dei consumatori sull'aumento del tasso dei mutui, inizia a delinearsi un percorso per aiutare le famiglie in difficoltà, ma la situazione è ancora allarmante. “Molti casi sono stati esaminati singolarmente e si sono cercate delle soluzioni– afferma Mirko Battazza, presidente ASDICO – ma questo per noi è solo una misura tampone. Non è una soluzione che da prospettive per i ragazzi". E proprio sui tassi per il prestito prima casa, aggiunge Battazza, chiediamo interventi calmierati affinché diventi un elemento fondamentale di sistema.

Per ASDICO e Unione Consumatori Sammarinesi importanti le tempistiche: “Ci sono soluzioni giuste in un determinato periodo – afferma Francesca Busignani, vice presidente UCS- che rischiano però di rivelarsi sbagliate se non portate avanti con una certa tempistica”. Per chi ha problematiche sui mutui delle case UCS si offre anche per fare tramite con gli istituti bancari: "Chi ha problematiche sui mutui delle case può venire anche da noi e faremo da tramite fino a che non ci sarà una soluzione ottimale e di sistema".

Attenzione alta anche sul caro vita: “Prossima settimana – annuncia Emanuel Santolini, presidente Sportello Consumatori – incontreremo sul tema il Segretario Gatti. Anche tema utenze ha inciso pesantemente, l'ultimo decreto che permette di rateizzare aiuta ma non risolve il problema.



Nel servizio le interviste a Mirko Battazza (Presidente ASDICO), Francesca Busignani (Vice presidente UCS) e Emanuel Santolini (Presidente Associazione Sportello Consumatori)