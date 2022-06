Riforma pensioni: come investire i fondi del secondo pilastro Fondiss, idee e proposte

Sentiamo Raffaele Bruni

Come rendere sostenibile il welfare? Se n'è parlato ieri durante il convegno "Al di là del virus" organizzato da Associazione San Marino-Italia e da BM&C, società che si occupa di rischio finanziario. Un tema caldo, con la riforma pensioni in arrivo e l'idea - più volte al centro del dibattito - di investire e rendere fruttiferi i fondi pensione del secondo pilastro Fondiss. Insieme alla presidente, Elisabetta Righi Iwanejko, c'erano Raffaele Bruni, già consulente del governo nelle precedenti riforme previdenziali e Gianluigi Giardinieri della Confederazione democratica: protagonista degli incontri con il governo. Welfare che necessita di riforme strutturali per adattare il modello di sicurezza e protezione sociale al mondo del lavoro. Inevitabile parlare della riforma previdenziale oggetto di confronto in questi mesi tra segreteria e parti sociali e della necessità di rivedere la gestione di Fondiss

Ne abbiamo parlato con Raffaele Bruni, amministratore delegato della BM&C, secondo il quale è importante far rimanere parte delle risorse in territorio, con "il minor rischio possibile". Alcuni esempi potrebbero essere l'impiego di fondi per la realizzazione di infrastrutture in Repubblica, investimenti in titoli di Stato, sistemi in investimento in nuove imprese. Ma, avverte, bisogna farli gestire da persone con professionalità, perché "non possiamo rischiare di perdere questi soldi importanti".

Nel video, l'intervista a Raffaele Bruni (ceo BM&C Società benefit)