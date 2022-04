Rincari utenze, Autorità Energia: "Quasi sicuro che le tariffe per l'elettricità rimarranno le stesse"

Sentiamo Marco Affronte

Arrivano notizie incoraggianti sul fronte del mercato energetico a San Marino perché, dopo la richiesta dell'Azienda dei Servizi di un aggiornamento delle tariffe per luce e gas, il presidente dell'Autorità Energia, Marco Affronte, anticipa che, almeno fino alla fine dell'anno, non dovrebbero esserci aumenti.

Rimarranno, dunque, le tariffe attuali, almeno per la corrente elettrica, deliberate a dicembre e in vigore in questo momento. Ancora prematuro avere delle conferme per il gas. Quello dell'energia è un discorso complesso in questo periodo, visto il mercato "turbolento". Lo stesso segretario Teodoro Lonfernini, di recente, aveva spiegato che non si possono escludere a priori ulteriori rincari per il futuro. Già annunciati, dal Governo, strumenti per aiutare le famiglie in difficoltà. E si lavora a nuove strategie per l'approvvigionamento.

Nel video, l'intervista a Marco Affronte, presidente Autorità Energia