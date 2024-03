Space Economy: Righi getta le basi per la collaborazione con ASE Aerospace

Dopo il successo dell'evento Aerospace, che ha richiamato sul Titano i colossi del settore, continua la spinta della Segreteria Industria verso un business dalle grandi opportunità di sviluppo nei prossimi decenni. Nella ferma convinzione che San Marino abbia tutte le carte in regola per contribuire al futuro della Space Economy, il Segretario Fabio Righi ha visitato ASE, azienda con sede a San Giorgio su Legnano, leader nel mondo nel settore aeronautico e della difesa, e membro del Cluster Aerospaziale Lombardia. Sul tavolo la concreta possibilità di dare vita a sinergie. A confermarlo il Presidente della TEA Aerospace Raimondo Grassi: “Credo che il Segretario Righi abbia potuto toccare con mano la realtà di Ase, e noi, essendo molto interessati allo sviluppo di questo settore che lui sta portando avanti a San Marino, sicuramente avvieremo una collaborazione sul territorio con la nostra azienda. Il programma proposto ci sembra molto interessante, ambizioso e sicuramente aderente alle nuove esigenze del mondo aeronautico”. Grazie a continui investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti e a partnership strategiche, ASE – che vanta cent'anni di storia - si è affermata nel mercato italiano ed internazionale, esporta in tutto il mondo ed è partner di realtà di eccellenza quali Leonardo. La Segreteria Industria, dunque, prosegue nel suo lavoro, “nell'idea – dice Righi - di presentare San Marino come luogo ideale per sviluppare filiere legate alle nuove tecnologie. L'aerospazio sta facendo registrare numeri rilevanti, è un settore importante in cui San Marino, come dico sempre, può giocare un ruolo fondamentale, sia con le aziende presenti in territorio ma anche nell'attrazione di nuove realtà”.