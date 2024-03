Trust al posto del testamento? A Rimini un approfondimento sullo strumento giuridico

Nel video le interviste ad Andrea Vicari (presidente Corte per il Trust San Marino) e Simone Arcangeli (avvocato ed esperto di trust)

Il trust è un istituto giuridico, con radici nel diritto romano e quindi anche sammarinese, usato per tutelare il patrimonio personale, anche in ottica di un passaggio generazionale. Il possessore separa così i beni dalla sua disponibilità: in questo modo non può più gestirli. A farlo sarà un'altra persona, il trustee. Questi gestisce il patrimonio come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, in favore di uno o più soggetti. Il tema è stato oggetto di approfondimento in un evento a Rimini, organizzato dallo studio Arcangeli, con il patrocinio dell'Ordine dei commercialisti italiani e dell'Accademia del trust di San Marino.

Il Titano infatti, a differenza dell'Italia, ha normato la materia, diventando un punto di riferimento. "San Marino ha fatto una legge già nel 2005 - spiega Andrea Vicari, presidente della Corte per il Trust di San Marino -. Nel 2010 l'ha totalmente ristrutturata, creando un modello nuovissimo di trust. Si è dotato anche di una corte con giudici specializzati. Sia i sammarinesi che gli italiani possono accedere a questo istituto per conservare le ricchezze e gestire il passaggio razionale delle imprese". Il convegno di Rimini è il primo di una serie di iniziative, in cui si vuole coinvolgere anche il Titano, come spiega l'avvocato sammarinese Simone Arcangeli, a testimonianza del peso che ha la materia ad oggi: "Nel momento in cui istituisco un trust - commenta l'avvocato - posso sia regolare la mia successione sia dare un imprinting alla successiva attività del trust per le generazione successive. Ha questa valenza, tecnicamente 'ultrattività', che gli altri istituti giuridici non hanno".

