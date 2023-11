Turismo per tutti: al via la due giorni di lavori per una 'accessibilità universale'

Al Kursaal inaugurazione ufficiale per la Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Alla presenza dei Capitani Reggenti le relazioni introduttive del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, del Ministro del Turismo italiano Daniela Santanché, e del direttore esecutivo dell'OMT Zòritsa Urosevic. Turismo per tutti, il tema attorno al quale si ragionerà per due giorni, confrontando esperienze, politiche, buone pratiche nel perseguire l'obiettivo di accessibilità universale delle destinazioni turistiche.



"L'accessibilità universale e la progettazione inclusiva devono essere i principali approcci utilizzati per ideare, programmare e realizzare interventi che coinvolgono persone, attività, servizi, eventi e il territorio nel suo complesso. Questo rappresenta un principio fondamentale per garantire il diritto di tutti a una vita piena e partecipativa nella propria comunità, ed è un investimento cruciale sia per enti pubblici che privati".

Lo ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanchè nel corso della Conferenza internazionale sul turismo accessibile promossa da Unwto in collaborazione con la Repubblica di San Marino e la partnership del ministero del Turismo.