Unas: ambiente ed incentivi ora sono una opportunità e non un ostacolo

Il governo incassa l'apprezzamento degli artigiani sul decreto 83 in tema di revisione degli incentivi. Segreteria Territorio ed Industria, Associazioni e Consumatori in sinergia per un obiettivo green: "Tutte le parti si sono messe in discussione - scrive Unas - per un costruttivo confronto finalizzato a rivedere e calibrare alcune scelte. E' giusto evidenziare che la tecnica normativa sammarinese è lungimirante, perché prevede di intervenire tempestivamente su vari aspetti, per poi - entro 90 giorni - testare, valutare e/o rivedere un decreto in sede di ratifica consiliare. Come allora eravamo stati dirompenti, oggi – alla luce dell’approccio e del risultato - riteniamo corretto l’esprimere apprezzamento a chi ha saputo mettersi in gioco. Torna la correlazione green ed aliquota monofase agevolata", spiega l'Unione Artigiani: 'ambiente ed incentivi ora sono una opportunità e non un ostacolo'.

