Usl segnala il caso di una madre single con tre figli che "non ce la fa più"

Mentre il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci continua il confronto con le categorie economiche e sociali del Paese sul pdl sull'emergenza casa, l'Unione Sammarinese Lavoratori segnala il caso di una madre single con tre figli che denuncia “di non farcela più”. “Dopo la scadenza del contratto di affitto, che aveva sempre onorato con regolarità, - spiega il sindacato - si è trovata costretta ad accettare un rinnovo con un aumento del canone, passando da 550 a 800 euro al mese.

“È evidente – afferma il Segretario Generale USL Francesca Busignani - che le persone non possono essere lasciate sole a ‘lottare per la sopravvivenza’ e che lo Stato debba velocemente intervenire”. Tra le proposte formulate anche quella di multare “chi fa pagare parte dell’affitto in nero e quindi dichiara un canone difforme dal reale percepito”.