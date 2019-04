11 aprile, Giornata del mare e della cultura marinara

Mare: risorsa da difendere e trasmettere alle nuove generazioni. Per la prima volta Guardia Costiera e Miur insieme nella Giornata del Mare per valorizzare le tradizioni marinaresche, rivalutare il patrimonio storico-culturale legato al mare, puntando proprio sugli studenti, nella consapevolezza che la scuola sia il miglior veicolo per educare.

Attività promosse dalle Capitanerie di Porto lungo tutto lo stivale con i giovani, toccando tutti gli ambiti di azione e obiettivi della Guardia Costiera: dalla sicurezza in mare, alla tutela dell'ambiente, del patrimonio e dell'habitat ittico, gli usi civili e produttivi del mare. Al porto di Civitavecchia, il Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione Giovanna Boda e il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Giovanni Pettorino visitano l'equipaggio di Nave Corsi e incontrano gli studenti, premiando le classi vincitrici del progetto “cittadinanza del Mare”. Anche una esercitazione operativa di soccorso in mare: in azione motovedette, elicottero AW139 e aerosoccorritore marittimo della Guardia Costiera.

Nel video, un estratto dall'intervento del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Giovanni Pettorino.