A Milano il vento stacca una parte delle tetto della Stazione Centrale

Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato per il forte vento. Sono stati allestiti percorsi per far entrare e uscire i passeggeri in sicurezza. A causa delle forti raffiche il Comune ha prudenzialmente chiuso i parchi pubblici, il Castello Sforzesco e anche il cortile di Palazzo Reale. Divelto il tetto di un asilo a Segrate. Chiusure anche a Monza.

Nessun problema sul Titano, sferzato da violente raffiche nella notte e all'alba. Qualche ramo spezzato, cartelli divelti ma nessun intervento di rilievo da parte della Protezione Civile.