A Rimini iniziativa per i medici di Gaza, la Lega polemizza

Nelle corsie d'ospedale le sagome, bianche, dei medici uccisi a Gaza dai bombardamenti israeliani. È una delle iniziative di "Rimini4Gaza", promossa da un gruppo di professionisti dell'ospedale Infermi della città romagnola che vuole riflettere "l'impegno comune verso la tutela dei diritti umanitari e la salvaguardia delle strutture sanitarie in zone di conflitto". L'Ausl Romagna la presenterà domani in conferenza stampa insieme ad altri appuntamenti (previsti anche uno spettacolo e una raccolta fondi) ma è già polemica, scatenata dalla Lega che bolla la manifestazione come "faziosità anti-ebraica".

Già domenica sera sulla pagina Facebook della Lega si chiedeva conto dell'iniziativa a Regione e presidente Stefano Bonaccini, mentre oggi il parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone preannuncia un'interrogazione sul tema al ministro della Salute. "Fuori la politica dalla sanità - scrive Morrone insieme a Elena Raffaelli, segretaria della Lega riminese - Inaccettabile e pericolosa oltre che espressione di odio antiebraico l'iniziativa lanciata da un medico dell'ospedale di Rimini e incredibilmente sostenuta dalla direzione sanitaria dell'Asl della Romagna e dall'amministrazione comunale. Crediamo che ideologizzare e strumentalizzare la sanità pubblica, trasformandola in un palcoscenico per politiche faziose e settarie sia gravissimo, prendendo in considerazione anche il risorgente odio anti-ebraico e anti-occidentale tout court nel Paese".