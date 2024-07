A Rimini tornano i 'quartieri' per far partecipare i cittadini

Gli ex consigli circoscrizionali sono soppressi in tutta Italia dalla normativa statale, ma l'amministrazione comunale di Rimini vuole farli rivivere, in una nuova veste. Si chiameranno “Forum deliberativi di quartiere” ed hanno già avuto il primo da una specifica commissione per una loro istituzione, anche se in forma sperimentale.

I nuovi quartieri, rivisti da un punto di vista geografico, saranno 11, rispetto alle 6 ‘vecchie’ circoscrizioni: zona nord mare, zona nord monte, centro storico, Borgo Mazzini, Colonnella, Borgo San Giovanni, Marina Centro, zona Sud mare, Ghetto Turco, Marecchiese Padulli, zona sud monte.

Ognuno avrà il proprio Forum che servirà per promuovere l’ascolto, il confronto tra i cittadini e la co-progettazione, favorendo il rapporto e il coordinamento tra il Comune e i diversi attori del territorio. Il Forum ha funzioni consultive e di proposta su dotazioni urbane e mobilità; manutenzione e gestione dei servizi, degli spazi pubblici e dei beni comuni; progetti ed interventi di carattere sociale, socio-sanitario e culturale. Il funzionamento dei Forum, la cui partecipazione è gratuita, è disciplinato da un regolamento, parte integrante della delibera che sarà votata dal Consiglio Comunale, che definisce modalità e obiettivi di questi organismi sperimentali.

I Forum saranno aperti anche alle reti e ai gruppi già attivi sul territorio come CiViVo, associazioni, gruppi informali, comitati civici, realtà no-profit, oltre a tutti i singoli cittadini dai 16 anni in su che vivono, studiano o lavorano nel contesto territoriale del Quartiere.

A livello organizzativo, ogni Forum, in occasione della prima convocazione, dovrà eleggere tra i propri iscritti un presidente, un vicepresidente e un segretario che, proprio in considerazione del carattere sperimentale del progetto, saranno in carica per un anno con possibilità di rielezione. I titolari di questi incarichi, svolti a titolo gratuito, costituiscono il gruppo di coordinamento operativo del Forum. Ad ogni Quartiere sarà assegnato un “facilitatore”, una figura professionale individuata tra i dipendenti comunali di supporto alle attività del Forum.

“Mi fa piacere che sia dall’opposizione che sia dalla maggioranza sia stata sottolineata la necessità di rendere i forum dei veri e propri luoghi di cittadinanza attiva, a servizio dei territori”, commenta Chiara Bellini, vicesindaca con delega alla partecipazione del Comune di Rimini.