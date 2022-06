A Saludecio si festeggia in onore del Beato Amato Ronconi

Alcune immagini della sfilata dei buoi a Saludecio

Questo maggio 2022, a Saludecio, si è tenuta la tradizionale ricorrenza legata ai festeggiamenti religiosi in onore del Beato Amato Ronconi (1226 - 1292), patrono del paese. L'evento trentennale si è tenuto domenica 29 maggio, ed ha accolto un vasto numero di fedeli a commemorare la vita e l'operato del Beato. Per le vie di Saludecio ha sfilato l'urna su un carro trainato da buoi provenienti dalla Toscana. All'interno del Santuario a lui dedicato, all'interno della Chiesa Parrocchiale di San Biagio, si conservano le sue ossa, disposte meticolosamente in una teca di cristallo. Amato Ronconi, beatificato nel '700, fondò un hospitale per i pellegrini che si recavano a Roma in quella che fu la sua abitazione, e che oggi mantiene la vocazione originaria essendo diventata sede di una casa di riposo per gli anziani. Il 23 novembre scorso, alle ore 11.23 del mattino a Saludecio le campane hanno risuonato a festa per ricordare che in quel preciso istante di 7 anni prima, Papa Francesco proclamò santo l’allora Beato Amato Ronconi. “Ora il primo Santo della Provincia di Rimini, il Santo dei poveri, dei pellegrini, degli ultimi" – conferma l’amministrazione comunale. Ronconi lasciò il segno anche nei territori vicini e lontani, ed anche per questo ogni volta che si è tenuta la processione migliaia sono stati i fedeli giunti da numerosi città e paesi nel borgo della Valconca.