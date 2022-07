Accordo Ue sul taglio del gas, Cingolani: “Risposta forte e unita”

Accordo in Ue sul piano per il taglio della domanda di gas in vista dell'inverno e di un possibile stop russo. Solo l'Ungheria di Orban ha votato contro. La Commissione europea valuta "con urgenza" come introdurre tetti al prezzo, che in Europa ieri ha toccato 200,4 euro al megawattora. Un accordo che introduce molta flessibilità per andare incontro alle varie esigenze nazionali, annacquando le proposte iniziali della Commissione.

Prevede, in generale, il taglio del 15% dei consumi, rispetto alla media degli ultimi cinque anni, tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Volontario, diventa però obbligatorio in caso della dichiarazione dello stato di allerta, proposta dalla Commissione Europea, per grave crisi energetica o se richiesta da cinque Stati. Per l’Italia, insieme a Spagna e Portogallo, c’è uno “sconto” dell’8% (dunque riduzione solo del 7% e non del 15%) per via del basso livello di interconnessione con il resto dell’Ue. Italia che potrebbe beneficiare anche di sconti legati al livello di scorte di gas, se sono superiori a quanto richiesto dalla normativa Ue. Sono esentate al taglio dei consumi le isole (Irlanda, Cipro e Malta), perché non connesse con la rete energetica Ue, e le repubbliche baltiche, ancora connesse invece alla rete elettrica russa.

"Questa è una risposta dell'Ue molto forte e unita alla Russia. Per quanto riguarda gli italiani cambierà davvero molto poco grazie anche alle nostre riserve. Per l'Italia ci sono delle deroghe ad hoc essendo noi siamo un grande consumatore ma non un grande esportatore", ha detto al Tg1 il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani. "Non sarà l'inverno più facile che ricorderemo negli ultimi 30 anni ma il taglio di Gazprom ha un effetto marginale" per l'Italia, ha aggiunto il ministro.