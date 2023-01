Addio a Benedetto XVI: i Capitani Reggenti parteciperanno ai funerali

Il corpo di Benedetto XVI, si trova all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano per l'omaggio dei fedeli. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco. Alle esequie, in forma privata, parteciperanno anche i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Con loro anche il consigliere Filippo Tamagnini, che con S.E Berti ricevette da Capo di Stato il pontefice nella storica visita a San Marino del 2011.

A Roma, centinaia le persone già prima dell'apertura della Basilica erano già in fila per l'ultimo saluto al papa emerito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Benedetto XVI "alle 8.50, prima dell'apertura della basilica vaticana" al pubblico. Tra i primi a recarsi a San Pietro anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.