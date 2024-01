Adriatico in salute, Regione: acque di balneazione “eccellenti” e “buone” al 98%

Semaforo verde per tutte le tratte; un mare in salute nei 98 punti di monitoraggio effettuati in altrettante acque di balneazione. 87 risultati eccellenti, 9 buoni: un 98% di alto livello per le acque dell'Adriatico, lungo tutta la Riviera, nella classificazione che riceve il via libera dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, al termine della stagione balneare 2023. Un risultato che tiene conto dei controlli microbiologici eseguiti da Arpae e Ausl di Ferrara e della Romagna a più ampio spettro temporale, allargato agli ultimi quattro anni, con prelievi da maggio a settembre, ogni quattro settimane, per un totale di quasi duemila controlli su tutta la costa.

“Controlli rigorosi e puntuali che consentono di monitorare costantemente la qualità delle acque, tutelando al tempo stesso ambiente e salute dei cittadini e, in parallelo, mantenendo altamente competitiva l'offerta turistica del territorio”. È il commento della vicepresidente con delega all'Ambiente, Irene Priolo e dell'Assessore alla Sanità, Raffaele Donini, soddisfatti per un risultato che “arriva al termine di una stagione balneare iniziata in ritardo a causa dell'alluvione”.

I campionamenti sono realizzati con la collaborazione della struttura Oceanografica Daphne: i prelievi sono effettuati nella fascia di mare utilizzata dai bagnanti a una profondità di 30 centimetri. Due gli indicatori di contaminazione di rilievo sanitario funzionali alla classificazione: l'escherichiacoli e gli enterococchi intestinali, fissando limiti di concentrazione che non devono essere superati a tutela della salute umana.

Soddisfatta Rimini: "Tredici tratti eccellenti e quattro buoni: per la prima volta riceve solo segni positivi nella 'pagella' di Arpae". Anche alla foce del Marecchia nord a Rivabella - punto storicamente più critico - nella nuova classificazione passa da sufficiente a buono. L'ennesimo risultato tangibile – commenta l'Assessore all'Ambiente, Anna Montini - del Piano che ha già portato alla riqualificazione di sei sfioratori a mare, con un drastico abbassamento dei divieti di balneazione lungo tutta la costa".