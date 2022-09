Affluenza: alle 12 stabile il dato nazionale; Emilia-Romagna la Regione in cui si è votato di più

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,21% degli aventi diritto su tutti i 7.904 comuni. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,43% degli elettori per la Camera.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, e sempre analizzando la Camera, alle 12 ha votato il 23,5% circa degli aventi diritto, con dati provenienti da 329 Comuni su 330. Alla precedente tornata elettorale aveva votato il 22,7% degli elettori. In Regione sono chiamati al voto complessivamente tre milioni e 328mila cittadini. Votano in 4.529 seggi per eleggere 43 parlamentari, 29 alla Camera e 14 al Senato. Dati che fanno dell'Emilia-Romagna la Regione con l'affluenza maggiore; la Campania quella in cui finora si è votato meno con il 12,5%. Anche a Rimini aumenta, anche se di poco, l'affluenza che passa dal 20,25% del 2018 al 20,53, più bassa comunque rispetto alla media regionale.

I seggi sono aperti oggi fino alle 23. Poi inizierà lo scrutinio.