Alluvione Marche: ancora dolore, ritrovato il corpo di un altro disperso. 11 le vittime

Nuovo dolore si aggiunge alla tragedia nelle Marche: ritrovato il corpo di uno dei tre dispersi. Si tratta di un uomo di 47 anni che si trovava alla guida della sua automobile poi travolta da acqua e fango. Sale così a 11 il bilancio delle vittime. Mancano all'appello un bambino di 8 anni e una donna di 56. Sono ore di lavoro continuo per i soccorritori. Mezzi e operatori sono arrivati anche dalle Regioni vicine. Dall'Emilia-Romagna, il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha messo a disposizione uomini e un mezzo per intervenire in acqua. Centinaia gli sfollati.

Venerdì la visita del premier Draghi. Varato lo stato di emergenza, con lo sblocco di una prima tranche di fondi per 5 milioni di euro. Interviene anche la famiglia dell'imprenditore Della Valle con una donazione di 1 milione di euro. L'Abi, inoltre, inviterà le banche a sospendere i mutui delle popolazioni colpite. I Carabinieri hanno acquisito documenti utili alle indagini nella sede della Regione. Si tratta di una prassi normale, per ricostruire gli eventi e verificare se siano state attuate le procedure necessarie.

Il maltempo ha continuato a colpire il territorio, dal Pesarese al Maceratese, per poi attenuarsi nel corso della giornata. Per domani previsto tempo sereno in quasi tutta la penisola. Provata da piogge e venti forti anche la Romagna. A Rimini raffiche di bora superiori a 100 chilometri orari. Caduti alberi lungo le strade, insieme alle torrette di avvistamento in spiaggia, con danni a linee elettriche e disagi. Continui gli interventi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale. Tra Cesenatico e Cervia strade allagate, rami caduti. Una sede universitaria - proprio a Cesenatico - è stato colpita, con il tetto danneggiato dal vento. Per tutta la giornata le autorità hanno indicato alle popolazioni di mettersi al riparo e non uscire di casa.

