Alma Mater Bologna cresce: 25 discipline nella top 100 mondiale, 6 nella top 50, ed è 18 volte prima in Italia

L'Università di Bologna è tra i primi 100 atenei a livello globale in 25 diverse discipline, tre in più rispetto all'anno scorso, nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject. E tra queste, in sei casi – due in più dello scorso anno – raggiunge la top 50 mondiale: Classics & Ancient History (22° posto), Agriculture & Forestry (40° posto), Archaeology (44° posto), Law (46° posto), Modern Languages (49° posto), Dentistry (50° posto). Risultati in crescita anche a livello nazionale, dove l’Alma Mater ottiene il primo posto in 18 discipline, cinque in più rispetto all’anno scorso: Agriculture & Forestry, Law, Modern Languages, Dentistry, Anthropology, Geography, Geology, Geophysics, History, Hospitality & Leisure Management, Social Policy & Administration, Statistics & Operational Research, Chemistry, Sports-related Subjects, Communication & Media Studies, Earth & Marine Sciences, Linguistics, Education.

Nel complesso, l’Università di Bologna è presente tra i primi 200 posti della classifica con 45 discipline, quattro delle quali compaiono quest’anno per la prima volta: Veterinary Science, Anatomy, Hospitality & Leisure Management, Nursing.

Guardando invece alle cinque macroaree disciplinari del ranking, l’Ateneo è nella top 100 mondiale per Arts & Humanities (53° posto), Social Sciences & Management (62° posto), Natural Sciences (82° posto) e Engineering & Technology (83° posto), e ottiene la posizione 107 per Life Sciences & Medicine.