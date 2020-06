Anziana scippata e trascinata nel Riminese, gamba amputata

Le hanno dovuto amputare una gamba in seguito alle ferite riportate durante lo scippo di cui è rimasta vittima. L'anziana di 81 anni aggredita sabato sera a Morciano di Romagna da due individui in scooter con il viso coperto da un casco, è ricoverata in condizioni gravi all'Ospedale di Rimini, prognosi riservata. Le indagini avviate dai carabinieri del Nor della Compagnia di Riccione,con il personale della Stazione di Morciano di Romagna, si sono subito concentrate su alcuni pregiudicati, già responsabili poche settimane fa di un tentativo di rapina ai danni di commessa di un supermercato e di cui gli investigatori avevano già la descrizione fatta da alcuni testimoni.

I carabinieri inoltre immediatamente dopo lo scippo, hanno accertato che lo scooter utilizzato per il colpo risultava rubato. La scorsa notte quindi in un locale di Cattolica, è stato rintracciato e fermato uno dei presunti autori della rapina, 20 anni, identificato anche grazie ad alcune abrasioni fresche sul palmo della mano e sul ginocchio. Infatti, durante lo scippo i due rapinatori erano caduti a terra e dopo aver travolto l'anziana, preso la borsetta con meno di 100 euro dentro, avevano abbandonato il motorino sul posto. Dopo poche ore è stato fermato anche il secondo presunto rapinatore, 33 anni.

Entrambi condotti in caserma sono stati interrogati e questa mattina all'alba il 20enne ha detto ai carabinieri dove recuperare il casco utilizzato durante lo scippo e soprattutto uno zaino contenente la pistola, poi risultata una scacciacani priva di tappo di sicurezza.