Anziana senza documenti non può ritirare la pensione: “Aiutata dai Carabinieri come fossi la loro nonna”

Un'anziana di 86 anni, residente a Bologna, era disperata. Non poteva più ritirare la pensione alle Poste perché aveva smarrito la carta d'identità. Si è presentata in lacrime alla stazione Navile dei Carabinieri dove ha “subito trovato persone buone e pronte ad aiutarmi”, ha raccontato all'Ansa la signora, vedova da tempo e che ha perso la figlia lo scorso anno. “Due giovani militari mi hanno assistita come se fossi la loro nonna. Mi hanno accompagnata negli uffici per rifare i documenti, per chiedere la pensione e mi hanno portata anche al supermercato fare la spesa. Ho incontrato ragazzi che fatto per me più di quello che tanti figli fanno per i genitori". Della vicenda sono stati informati i servizi sociali.