Apt: "Bagni in totale sicurezza da Comacchio a Cattolica"

Alla vigilia del primo fine settimana d'agosto la balneazione torna in totale sicurezza sulla riviera romagnola, da Comacchio a Cattolica: lo sottolinea Apt, che riporta i risultati delle ultime analisi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna. I parametri sono tutti rientrati nei limiti di legge, dopo il divieto dei giorni scorsi per escherichia coli.

Secondo l'assessore regionale al Turismo Corsini “la salvaguardia dei bagnanti è da sempre una priorità. Il nostro mare Adriatico è il più monitorato del mondo, e il sistema di controllo costante ha permesso negli anni di classificare le acque di balneazione, risultate di qualità eccellente in 88 località su 97”.