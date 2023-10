Arrestato per violazione divieto avvicinamento, ma poi liberato

Un ventitreenne sudamericano è stato arrestato dai carabinieri di Pesaro, dopo essere stato sorpreso nelle vicinanze della casa della ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento. L'arresto è avvenuto durante la sera del 26 ottobre, ma la vicenda ha avuto origine qualche giorno prima, quando una donna, originaria del Sud America, ha chiesto l'intervento dei carabinieri, chiamando il 112, poiché era stata avvicinata dal suo ex, già colpito da divieto di avvicinamento.

La donna si era trasferita a Pesaro, a fine 2022, per allontanarsi dalla casa dove conviveva con il giovane, per via delle sue condotte, spesso sfociate in aggressioni fisiche e minacce di morte. L'apice dell'aggressività dell'uomo è stato raggiunto all'inizio della scorsa estate, determinando un primo provvedimento giudiziario, con l'emissione da parte del Tribunale di Rimini (competente per il luogo dove si erano verificati i fatti), di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla compagna.

Il provvedimento però non ha fermato l'uomo, che per le reiterate violazioni della misura cautelare, è stato già arrestato in passato, ed è rimasto in carcere fino allo scorso settembre. Una volta libero, nonostante ancora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, ha fatto di tutto per ritrovarla, e ci è riuscito il 23 ottobre scorso, quando a Pesaro l'ha nuovamente minacciata di morte.

A quel punto lei si è rivolta al 112. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pesaro e l'uomo è fuggito. Avvisata la Procura, i militari hanno vigilato l'abitazione della donna, in attesa di una nuova probabile violazione del divieto di avvicinamento, che puntualmente si è verificata la sera del 26 ottobre. Il 23enne è stato sorpreso omo infatti è stato sorpreso nelle vicinanze della casa e questa volta è stato arrestato e posto ai domiciliari. L'arresto è stato convalidato e lui è stato rimesso in libertà.