Balneari: il Comune di Rimini al lavoro per i bandi di gara

Il Comune di Rimini è al lavoro per preparare le gare per le concessioni balneari entro la fine dell'anno. Come anticipa il Corriere di Romagna, infatti, è stato creato un gruppo di lavoro, in attesa di avere dal governo delle linee guida su come comportarsi. Il 31 dicembre, infatti scadranno le licenze. Il decreto Milleproroghe ha allungato di un anno, il termine, ma due sentenze del Consiglio di Stato e della Corte europee hanno fissato la data del 31 dicembre. In attesa di capire cosa succederà il Comune ha così dato il via a un tavolo, composto da dirigenti comunali e nel quale si sta valutando se coinvolgere professionisti esterni, che lavorerà ai procedimenti per la messa a gara delle concessioni balneari. In attesa di decreti attuativi o chiarimenti, Rimini, uno dei Comuni dove la questione ha un impatto maggiore in Italia, sia in termini di numero di concessioni, sia di impatto economico, ha quindi deciso di anticipare i tempi mettendosi avanti con il lavoro.