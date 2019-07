Bandiera Blu 2019: il mare di Cattolica promosso a pieni voti anche quest'anno

Bandiera blu a Cattolica

La Regina dell'Adriatico innalza la sua ventitreesima Bandiera Blu delle spiagge d'Europa davanti a cittadini, bagnanti e turisti proprio come una regina mostra il suo scettro ai sudditi. Riesce a tenersi stretta il riconoscimento sia per il livello dei servizi turistici che per la pulizia delle acque. Il vessillo blu è stato consegnato nelle mani del sindaco di Cattolica Mariano Gennari, Sul pontile della spiaggia centrale, dal Presidente della Fondazione per l'Educazione all'Ambiente Italia Claudio Mazza, che assegna il riconoscimento. A celebrare il successo della città anche Carla Rita Ferrari di ARPAE e il Senatore della decima commissione permanente marco Croatti che hanno preso parte alla conferenza stampa subito dopo la cerimonia. Si guarda già al futuro con obiettivi concreti: un lungomare sempre più sostenibile con isole pedonali e stabilimenti balneari vigilati, depuratori più efficienti, raccolta indifferenziata e abolizione della plastica.

Nel servizio l'intervista al Sindaco Mariano Gennari e al presidente di FEE Italia Claudio Mazza