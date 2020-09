Bimba di 4 anni investita sulle strisce a Morciano: ricoverata al Bufalini

Nel video le immagini del luogo dell'investimento

Una bambina di quattro anni è stata investita nel tardo pomeriggio di venerdì a Morciano di Romagna. Da una prima ricostruzione la bambina, sfuggita al controllo della madre, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è arrivata l’auto, una Ford Focus guidata da un 40enne di Tavullia, che l'ha colpita in pieno. La bimba è ora ricoverata al "Bufalini" di Cesena: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118, con un'automedica e un'ambulanza, e gli agenti della Polizia Municipale di Morciano.