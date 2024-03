Bologna: imbrattata la sede Arpae con "scritte farneticanti" del movimento VV

Nella notte fra lunedì e martedì, ignoti hanno imbrattato la sede della direzione generale di Arpae al civico 5 di via Po a Bologna. La firma è quella del movimento cospirazionista VV - “VIVI", nome ispirato dal film del 2005 “V per Vendetta” -, molto attivo in tempo di pandemia. Diversi i loro attacchi, in tutta Italia, ai centri vaccinali. Fra le scritte vergate in rosso compare “Mentono su CO2 e clima come su Covid e Vax”, presupponendo complotti su temi come la tutela dell’ambiente, il clima e la salvaguardia della salute.

“Un atto insensato - afferma il direttore generale di Arpae Giuseppe Bortone – che colpisce un’istituzione impegnata quotidianamente nella tutela dell’ambiente, nello studio scientifico del clima, nella produzione di dati e analisi essenziali per la comprensione dell’ambiente intorno a noi”. Difficile per il direttore comprendere il messaggio sotteso nelle scritte, definite “farneticanti”, ma, sottolinea, “sono azioni da non sottovalutare”.

Dura anche la reazione del mondo della politica e delle istituzioni. “Vandali che danneggiano un bene pubblico, ovviamente nascosti, inneggiando contro scienza e conoscenza – attacca il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – Speriamo vengano individuati”. Questa mattina i vertici di Arpae hanno subito avvisato le Forze dell'ordine, mettendo a disposizione anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Tra le scritte compaiono anche slogan contro la Ztl (“Ztl non per inquinamento – hanno scritto – ma per minare la libertà di movimento”).

Questi gruppi - si fanno chiamare "forze" -, che si firmato appunto con una doppia V rossa all'interno di un cerchio, hanno spesso a che fare con la storia di Qanon, quella che immagina il mondo governato da pedosatanisti bevitori di adrenocromo estratto dai bambini e che ha come eroe Donald Trump. Che ha accettato, secondo la loro narrazione, di diventare presidente per combattere una lotta senza quartiere – segreta, anche se commentata sui social – contro un governo mondiale occulto di pedofili satanisti, la cosiddetta Cabal. Sul tema delle cospirazioni, diversi gli approfondimenti di Wu Ming pubblicati anche su Internazionale.

Obiettivo di fondo dei VIVI - si fanno chiamare “guerrieri” - è quella di combattere una guerra contro il "deep state" (il sistema), formato da "criminali psicopatici e assassini" che fanno una propaganda, col benestare di istituzioni e stampa, per addormentare le menti e schiavizzare i popoli. Durante la pandemia da Covid, anche diverse persone di San Marino si presentavano sui social con il simbolo VV.