Bonaccini sullo Sputnik: "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa"

Alla trasmissione "Mezz'ora in più" il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha commentato la possibilità per le regioni di acquistare per proprio conto i vaccini, a partire dallo Sputnik, come aveva proposto anche il governatore De Luca e avevano auspicato i sindaci di Coriano e San Leo. "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa" ha dichiarato, "perché questo prevedono le regole". "Se poi cambieranno - ha aggiunto - ognuno di noi può darsi da fare".

Nega anche la possibilità, per l'Emilia-Romagna, di acquistare vaccini in autonomia. "Se una Regione da sola acquistasse - dichiara - credo che il generale Figliuolo chiederebbe che quei vaccini che arrivano vengano suddivisi per tutti gli italiani. Siamo una nazione, non siamo 20 piccole patrie. Se una Regione da sola acquistasse dei vaccini autorizzati da Ema e Aifa andrebbero ripartiti tra tutti gli italiani".

"Nessuna Regione italiana può acquistare i vaccini per conto proprio, per come stanno le regole oggi, se le regole cambieranno vedremo" @sbonaccini #Bonaccini #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/DPLW58ILHI — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) March 28, 2021

Sulle scuole per Bonaccini "è giusto che il governo, a fronte di una curva pandemica che pur in maniera timida sta cominciando a scendere preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola". "Le Regioni - ha ricordato - non possono allargare" sulla base di una decisione del Governo, "possono eventualmente restringere ulteriormente a fronte di casi particolari nella propria regione. Per quanto mi riguarda mi attengo a quel che ha deciso il Governo e in Emilia-Romagna dopo Pasqua riapriremo fino alla prima media".

Anche Bonaccini parteciperà all'incontro previsto nel pomeriggio tra governo e regioni sul piano vaccinale. All'incontro, indetto dal presidente del consiglio Mario Draghi, parteciperanno il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio.