Botta e risposta tra Ministro Sanità tedesco e Sindaco di Rimini sulla "fine del turismo nel Sud Europa"

Un'ondata di polemiche si è generata lo scorso 13 luglio in seguito a un tweet del ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, che ha decretato la fine del turismo nel Sud Europa e in Italia in particolare: "Arrivato oggi a Bologna, ora si parte per la Toscana. L'ondata di caldo qui è incredibile. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l'Europa meridionale. Un'era volge al termine". Durante le sue vacanze in Italia, ha tentato di aggiustare il tiro con altri tweet in cui faceva riferimento alla bellezza del patrimonio artistico italiano.

In sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad non ha mandato giù la cosa e ha scritto una lettera aperta in lingua tedesca a Lauterbach. "Mi permetta di invitarla ufficialmente nella città di Rimini per le Sue prossime vacanze in Italia. Ci terremmo molto" - si legge nella lettera - "Sono milioni i cittadini tedeschi che considerano Rimini e la Romagna la loro seconda patria, così come l'Italia intera, eletta da sempre sogno e desiderio di tutto ciò che oltrepassa la routine quotidiana. Il Suo grande connazionale Johann Wolfgang von Goethe ci dedicò un libro di viaggi, 'Italienische Reise'. Più e più volte, e in più città visitate, lodava il Sole italiano come elemento naturale che da gioia e sapore alla vita". Poi conclude: "La posso rassicurare, il nostro turismo, così come il turismo di tutto il sud dell'Europa, non scomparirà a causa dei cambiamenti climatici". Il primo cittadino parla anche del sole che continuerà a splendere e che in ogni caso ci sono ombrelloni, aria condizionata, musei, ristoranti, bar e pizzerie.