Brunetta: "Ipotesi super green pass in Italia da dicembre"

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia, sono 11.555 quelli rilevati nelle ultime 24 ore su 574.812 tamponi, 49 le vittime. Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva ed il tasso di positività che rimane al 2%. Da dicembre molto probabile l'ipotesi di un super green pass, annuncia il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta. "Rafforzare il Green pass - ha aggiunto - è la scelta che si sta facendo strada nel governo perché dobbiamo essere sempre pronti nelle risposte alla pandemia. Un modo – aggiunge – per premiare i vaccinati".









In Emilia-Romagna 1.055 nuovi positivi e 321 guariti. Due nuovi ricoveri in rianimazioni mentre a Rimini sono 140 i nuovi casi rilevati. L'OMS invita a tenere alta la guardia: “In Europa – spiegano - ci potrebbero essere altri 500.000 morti di Covid entro marzo se non vengono prese misure urgenti”. Il direttore OMS per l'Europa Hans Kluge ha espresso preoccupazione per la nuova ondata di contagi lanciando un appello per l'aumento delle vaccinazioni, anche se, ha aggiunto, l'obbligo vaccinale deve essere un'opzione estrema.

Su green pass e vaccini proseguono le proteste in Olanda: dopo gli scontrini ieri sera a Rotterdam con 51 arresti e due persone in ospedale per ferite da arma da fuoco, oggi migliaia di manifestanti hanno sfilato ad Amsterdam chiedendo lo stop della certificazione verde.