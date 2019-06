Bruxelles: duello Conte-Ue sulla procedura d'infrazione

Conte affronta a Bruxelles la trattativa con i leader Ue per scongiurare la procedura di infrazione contro l'Italia sul debito. Il premier olandese Rutte non lascia molto spazio di manovra: rispettare le regole o procedura, dice. Continua il pressing del vicepremier Salvini che, dopo l'aut aut dalle pagine del Corsera (flat tax o me ne vado) propone di fare la manovra presto, 'prima dell'estate' e non andare al voto. E definisce l'eventuale procedura di infrazione un 'attacco politico'. Con M5s è tensione: 'Se cerca una scusa per fare la crisi, lo dica', replicano fonti del Movimento.