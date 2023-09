Cacciatore ucciso, summit in Procura a Ravenna

I Carabinieri del Ris di Parma hanno partecipato in Procura a Ravenna a un incontro assieme ai colleghi del nucleo Investigativo ravennate e al Pm Silvia Ziniti per fare il punto della situazione sulle indagini relative all'omicidio di Felice Orlando, l'operaio 49enne di origini cosentine, ma da tempo trapiantato in Romagna, ucciso tra le 18.30 e le 19 del 29 ottobre scorso durante una battuta di caccia a Castel Bolognese, nel Ravennate, non distante dalla sua abitazione. Il cadavere era stato rinvenuto all'indomani tra i filari dal padre.

L'assassino lo ha freddato con due colpi di cui uno alla schiena e uno al volto da distanza ravvicinata esplosi con un fucile da caccia di diverso calibro di quello della vittima, mai ritrovato. L'iscrizione sul registro degli indagati di due persone, peraltro in momenti diversi, ha consentito alla Procura di compiere vari accertamenti tecnici irripetibili. Finora - si legge in una nota dell'Arma - sono stati svolti diversi esami di laboratorio a seguito dei numerosi sopralluoghi di polizia scientifica tra cui l'analisi di tracce biologiche, le scansioni tridimensionali sul luogo del delitto, le estrazioni e le profilazioni di dati genetici oltre a perizie balistiche e fonometriche.