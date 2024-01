Caos in aula all'avvio del processo Impagnatiello, uccise la fidanzata incinta Giulia Tramontano

Caos nell'aula della prima Corte di Assise di Milano, dove sta per cominciare il processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Sguardo basso, testa china, barba e baffi: il 30enne indossa un giaccone scuro, jeans e scarpe da ginnastica. Poco prima dell'inizio dell'udienza, i giornalisti e i curiosi sono stati fatti uscire dall'aula che era stracolma. È stato fatto presente anche che l'imputato non poteva essere ripreso, nonostante qualcuno abbia provato a girare video. Il processo è iniziato intorno alle 9.50, ma gran parte parte dei cronisti e del pubblico è rimasta fuori dall'aula. Soltanto in pochi sono all'interno. Nonostante si sapesse che l'udienza avrebbe avuto molto afflusso, c'è stato caos organizzativo.

Nell'aula sono arrivati gli altri familiari della vittima. Il padre Franco, la madre Loredana e il fratello Mario hanno raggiunto la sorella Chiara già presente.