Capodanno, Indino: "Social pieni di annunci di feste non in regola"

Con il Capodanno alle porte, si torna a parlare anche di feste abusive. Gianni Indino presidente del Silb Fipe Confcommercio regionale lancia l’allarme: sono tante le iniziative che vengono pubblicizzate sui social che promuovono feste non a norma. In una nota Indino ribadisce la gravità della situazione invitando “chi ha il compito di verificare la regolarità di queste serate intervenga e lo faccia immediatamente”.

Il 31 dicembre, ricordano, è una serata clou dice per discoteche e locali da ballo per fare quadrare i conti dell’anno. Cenoni con ballo in ristoranti disponibili, pub e locali serali con dj-set fino al mattino, ville, dimore storiche, capannoni industriali diventano location improvvisate per cene a cui si unisce il ballo offerto anche con possibilità di free drink senza limite o controllo.

"Il mio invito - scrive Indino - è che chi ha il compito di verificare la regolarità di queste serate intervenga e lo faccia immediatamente. I tempi per poter stroncare lo sviluppo di queste serate ci sono, ma bisogna intervenire immediatamente intimando lo stop a tutti questi progetti”.