Carabinieri di Novafeltria: controlli durante i mercati settimanali in Valmarecchia

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno intensificato i controlli durante il mercato settimanale di Novafeltria, Pennabilli, Pietracuta di San Leo, Sant’Agata Feltria e Villa Verucchio, al fine di regolarne lo svolgimento ed evitare assembramenti.

I militari, soprattutto hanno controllato i mercati in tutta la Valmarecchia, per verificare il rispetto delle norme in vigore, invitando i cittadini a continuare ad adottare tutte le misure necessarie per impedire il proliferare dei contagi. I servizi di controllo sono stati finalizzati principalmente ad informare i cittadini in merito ai giusti comportamenti da adottare in questo particolare periodo, ossia indossare la mascherina ed evitare di assembrarsi.

Durante i controlli non si sono riscontrate criticità, mentre molte sono state le persone, specialmente di una certa età, che hanno chiesto informazioni ai Carabinieri in merito all’ultimo D.P.C.M. Questi specifici servizi continueranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nei luoghi di maggior concentrazione di persone.