Carnevale di Venezia: le restrizioni non fermano il clima di festa

Partecipanti al Carnevale di Venezia

L'edizione 2022 del Carnevale di Venezia è cominciata da una settimana. Il clima magico avvolge la famosa città sull'acqua, i partecipanti sfilano mascherati, i bambini giocano lanciando coriandoli e stelle filanti, e il flash dei turisti immortala i momenti più suggestivi della famosa manifestazione. La Città ospita una serie di eventi e spettacoli di strada, con alcune restrizioni dovute al contenimento del Covid-19. Ciò significa che alcune delle attrazioni più attese salteranno, come il tradizionale "volo dell’angelo" e la "festa veneziana" nel rio di Cannaregio.

"È bello anche così perché la gente c'è lo stesso", riferisce una donna in abiti festosi; il suo accompagnatore, anche lui mascherato, mentre ondeggiano le piume sul suo cappello continua il discorso iniziato dalla sua compagna: "La gente comunque vuole stare vicino a noi. Ad ogni modo cerchiamo di mantenere le distanze, perché abbiamo paura di questa situazione".

Questo però non ferma l'entusiasmo dei presenti. Molti veneziani e tanti turisti non rinunciano a indossare le famose maschere settecentesche, a passeggiare lungo le vie ricche di colore e a farsi guardare per le strade di Venezia. Un altro veneziano in costumi pittoreschi commenta: "Sono stati due anni a causa della pandemia difficili per tutti, però adesso godiamoci il Carnevale di Venezia che è il Carnevale più bello del mondo".

L'edizione di quest'anno, intitolata "Remember the Future", si ispira a una citazione dell'artista Salvador Dalì e ha una parte virtuale che può essere seguita a distanza su internet. Il Carnevale terminerà il 1° marzo, giorno in cui la sera si terrà il concerto diretto da Francesco Lanzillotta al Gran Teatro La Fenice.