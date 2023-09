Caro affitti: universitari tornano in tenda; a Forlì quasi pronto nuovo studentato

Gli universitari fuorisede tornano a piantare tende e a dormire davanti agli Atenei per protestare contro il caro affitti, le difficoltà a trovare camere e l'aumento dei costi dei libri. Come annuncia l'Udu, Unione degli universitari, "stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare il caro studi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. Ci sentiamo traditi rispetto alle promesse che avevamo ricevuto prima dell'estate". Un'anticipazione della mobilitazione nazionale che inizierà ufficialmente oggi e durerà tutta la settimana, portando tendate, flash mob, presidi e striscionate in 25 città universitarie di tutto il Paese. Lo slogan scelto è "Vorrei un futuro qui" e serve per chiedere misure urgenti per poter studiare e lavorare in Italia, senza dover emigrare all'estero.

Le prime iniziative dell'Unione degli Universitari si terranno a Lecce, Palermo, Torino, Bologna e Perugia, oltre che Roma. Nei giorni successivi si aggiungeranno le altre venti città, fra cui – come anticipa il Corriere Romagna – Forlì, dove il 31% degli studenti universitari, secondo un'indagine condotta da Cgil-Udu-Sunia, denunciano un'elevata difficoltà nel trovare un alloggio. A Forlì inoltre gli studenti chiedono una mensa all'interno del Campus “perché – spiega una referente Udu – dall'anno scorso abbiamo a disposizione solo il bar”. Intanto il Comune è al lavoro per la costruzione di uno studentato all'interno della palazzina ex Enav, un edificio a lungo rimasto chiuso e inutilizzato. E che in prossimo futuro dovrebbe garantire 64 posti letto. La struttura dovrebbe essere operativa già da ottobre, probabilmente non a pieno regime.