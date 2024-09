Caso Open Arms agita la politica, con la richiesta di 6 anni di carcere per Matteo Salvini

La settimana si apre con la polemica tra il vice presidente del Consiglio e la magistratura, dopo la richiesta a 6 anni di carcere per la vicenda Open Arms, la nave soccorso con a bordo 147 migranti, tra cui minori, rimasti bloccati per 19 giorni in mezzo al mare nell'agosto 2019, finché la Procura di Agrigento non li fece sbarcare.

Per i pm fu sequestro, Salvini aveva l'obbligo di trovare un porto sicuro e non lo fece, lui si giustifica dicendo “ho salvato l'Italia, lo rifarei”. La Lega convoca per oggi un consiglio federale d'urgenza per, si legge nella convocazione, “iniziative in difesa della democrazia”. L'Associazione nazionale magistrati denuncia "gravi" attacchi ai pm.

Ma intanto la maggioranza si schiera con Salvini, Giorgia Meloni compresa, per l'opposizione si tratta di “gravissima ingerenza da parte della presidente del Consiglio”. Presidente che oggi riceve per la prima volta il neo premier britannico, Keir Starmer. Non c'è pace neanche in casa del Movimento 5 Stelle, col nuovo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

La costituente, voluta da Conte, non sarebbe altro che una farsa per far fuori Grillo, ne è convinto il garante cinquestelle, con fonti a lui vicine che raccontano di una lettera privata inviata da Conte, i cui toni sarebbero al limite del ricatto. Nel mirino l'apertura di Conte al campo largo, sancita con la segretaria del Pd Elly Schlein e i vertici di Alleanza Verdi-Sinistra. “Perché viene esclusa la comunità 5Stelle?” si chiede Grillo, che sospetta Conte di volersi creare un partito tutto suo. “Se ha a cuore il Movimento – è la replica – Grillo si misuri con la costituente: non saranno diffide, carte bollate e sgambetti di ogni tipo a fermare questo processo democratico”.