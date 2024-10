Caso Pierina: tribunale riesame, Dassilva non ha affidabilità

"Si tratta di una mentalità che non conosce limiti alle proprie possibilità di azione e che contempla come possibile la soppressione di una vita umana se questa ostacola un suo piano". Lo scrive il giudice Mazzino Barbensi, presidente del collegio del Tribunale del Riesame a cui la difesa di Louis Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno fatto ricorso contro l'ordinanza cautelare emessa dal gip, Vinicio Cantarini per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Dassilva è in carcere dal 16 luglio ed è l'unico indagato. Nelle motivazioni il Riesame non lascia spazi di manovra alla difesa di Dassilva e conferma passo passo l'ordinanza di Rimini elencando gli indizi di colpevolezza ad iniziare dall'alibi.

Il Riesame poi afferma che i tempi dell'omicidio sarebbero compatibili con gli spostamenti attribuiti a Dassilva, sarebbe provata l'assenza di estranei dalla pelle nera nel condominio nei giorni a ridosso dell'omicidio, l'addestramento militare dell'indagato l'avrebbe poi portato a saper compiere un omicidio con 29 coltellate in brevissimo tempo.

Intanto Loris Bianchi, il fratello di Manuela, è stato convocato questa mattina in Questura a Rimini: non si tratterebbe di un interrogatorio ma di un accertamento probatorio. Bianchi - che è assistito dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan - aveva già dato il Dna volontariamente per un eventuale riscontro su quanto trovato sulla scena del crimine.

Intanto mercoledì la notizia secondo cui ci sarebbero due persone, dei testimoni di Geova, a conoscenza del nome di chi ha visto cosa è accaduto a Giuliano Saponi, il cognato di Loris Bianchi, la mattina del 7 maggio 2023. Giuliano, è figlio di Pierina e marito dell'amante di Louis Dassilva. Martedì, la Squadra mobile di Rimini ha sentito come persone informate sui fatti due sammarinesi, due fedeli testimoni di Geova della congregazione della Repubblica di San Marino, secondo cui ci sarebbe una persona, residente in zona di via del Ciclamino che la mattina del 7 maggio 2023 stava portando a spasso il cane.

Non solo: si parla anche di un automobilista che avrebbe affiancato e superato Giuliano mentre percorreva in bicicletta via Coriano. L'avrebbe quindi visto parlare con due uomini al momento sconosciuti.